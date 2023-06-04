Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2023 23:43
Alımlar azalırmı

merhabalar yeni ekonomi bakanı gelmesi ile birlikte kemer sıkma politikası uygulanacak gibi. bu kemer sıkma politikası sonucu memur, asker , polis, sağlıkçı alımlarında azalma olurmu

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