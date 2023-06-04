Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


04 Haziran 2023 23:43
Ankara belediyeler

Merhaba arkadaşlar sizce bu sene Ankara büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeler kpss ile memur alır mı zabita ve itfaiye dışında ? Artık kpss ile memur alacak diye biliyorum belediyeler için. Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Birim değişikliği yapılırİzmir YTE personel alimiUnvan Değişikliği Sınavına Girecek Personele Konu Başlıkları VeriliyormuMahalli idareler 2023 gorevde yukselme ve unvan degisikligi sinav platformuEkonomist kadrosu problemleriKırklareli üniversitesi alımları...Erzincan binali yıldırım üniversitesi büro personeliNaklen atama mahkemeVergi indirimi

Sözlük

rahu 1 pi network 1 metin 2 Panik Bozukluğu 1 tansiyonu yükselten sebepler 3 skunk 1 ombre 3 keşke eski kıyafetlerimi saklasaydım 2 İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmenin zaman kaybı olması 3 fi 1

Son Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldüSürücüler kavga ederken motosikleti çaldıBelediye binasına levyeyle zarar veren 2 zanlı tutuklandıCHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ettiAFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi