Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Haziran 2023 23:43
Alımlar azalır mı

merhabalar yeni ekonomi bakanı gelmesi ile birlikte kemer sıkma politikası uygulanacak gibi. bu kemer sıkma politikası sonucu memur, asker , polis, sağlıkçı alımlarında azalma olurmu

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