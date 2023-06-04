Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2023 23:43
Temmuz 22 bin maaş
Merhaba arkadaşlar şuan 14100 maaş alan bir memur temmuz ile en düşük memur maaşının 22 bin olmasıyla ortalama nekadar alır acaba

mıcheal owen
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:01

Mantıklı gelen 25 bin olması. Ama bugünlerde Mehmet Şimşek algısından dolayı felaket tellallığı yapıyor


Bykatip17
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:45

Bugün açıklanan enflasyon oranına bakın, siz karar verin 22 bin alıp almayacağımıza

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