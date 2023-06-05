Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 00:10
Gaziantep hk.

Merhaba, trafik branşlıyım. İlk şark olarak Antebi 1. sıraya yazdım. Antep hakkında güncel bilgilere ulaşılması adına çalışma düzeni, iş yoğunluğu ve şehir hakkında bilgisi olanlar yorum yapabilir mi? Ayrıca bekarım. Merkezde kalma durumum nedir? Teşekkürler


Uykusuzdunler
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:43

Güncel+

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