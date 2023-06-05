Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 01:15
Sincan eğitim Araştırma hastanesi hakkında
Yeni açılan Sincan eğitim ve Araştırma hastanesine tayinim çıktı. Tam olarak yeri nerde? Metro otobüs ve dolmuş ile ulaşımı nerelere yakın? Eryaman ve ya Etimesgut tarafından ev tutmak istiyorum. Oralardan ulaşım nasıl sağlayabilirim ?

subkutan
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 09:19
Eryaman metroya yakin tutarsan hastaneye 5 dk mesafede metro duragi var. Etimesguttan tutarsan dolmus ve otobusle ulasim saglayabilirsin.

bora.fb
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:53
Peki bir şey daha sorayım bu yeni hastane mi eski devlet hastanesinin aynı yerinde mi?
subkutan, 8 saat önce
Eryaman metroya yakin tutarsan hastaneye 5 dk mesafede metro duragi var. Etimesguttan tutarsan dolmus ve otobusle ulasim saglayabilirsin.

subkutan
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:01
Yok yani yapildi . Ayaş yolu uzerinde. Devlet hastanesiydi. Egitim arastirma oldu
bora.fb, 8 saat önce
Peki bir şey daha sorayım bu yeni hastane mi eski devlet hastanesinin aynı yerinde mi?

bora.fb
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:04
Peki teşekkürler.
subkutan, 8 saat önce
Yok yani yapildi . Ayaş yolu uzerinde. Devlet hastanesiydi. Egitim arastirma oldu
Toplam 4 mesaj

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