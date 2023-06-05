Sincan eğitim Araştırma hastanesi hakkında

Yeni açılan Sincan eğitim ve Araştırma hastanesine tayinim çıktı. Tam olarak yeri nerde? Metro otobüs ve dolmuş ile ulaşımı nerelere yakın? Eryaman ve ya Etimesgut tarafından ev tutmak istiyorum. Oralardan ulaşım nasıl sağlayabilirim ?

Yeni açılan Sincan eğitim ve Araştırma hastanesine tayinim çıktı. Tam olarak yeri nerde? Metro otobüs ve dolmuş ile ulaşımı nerelere yakın? Eryaman ve ya Etimesgut tarafından ev tutmak istiyorum. Oralardan ulaşım nasıl sağlayabilirim ?