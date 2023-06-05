Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 01:17
Zimmet kaydı yerine çalışma yeri gözüküyor ise zimmete düştüm anlamına mi geliyor?

https://www.hizliresim.com/5ig178c

Şu an üniversite hastanesinde 4a kadrodayım, başka bir ilde şehir hastanesine atandım.

Şu an atandığım yerde çalışıyor olarak gözüküyor, zimmete düştüm demek mi bu?

Zimmet kaydı yok yazıyor ama emin olamadım


Nagihan yılmaz
Memur
05 Haziran 2023 08:33
O zimmet üstüne bişeylerin kayıtlı olması demek.Çalışma yeriniz gözüküyorsa hayırlı olsun.

Ezgi UÇAR
05 Haziran 2023 14:10

Biz ne zaman düşücez ya


Papareyzaaa
05 Haziran 2023 14:21

Eş durumu tayini ile mi atandınız?

Toplam 3 mesaj

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