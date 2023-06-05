KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Haziran 2023 01:22
Suem-Asem mülakat sonucu başarısız

Merhaba arkadaşlar, hem SUEM hem ASEM mülakatına girdim. Kpss puanım 82.56, ales puanım 74.65, vki 100 puan, spor mülakatından 100 puan aldım. Sözlüye gittiğimde halen yedek subay olarak görev yapıyordum Teğmendim. Tekmilimi verdim, ooo sen zaten subsymışsın ne güzel cümleleri ile karşıladım. Zaten bir yıldır askeri düzen içinde yaşayan bir yedek subay olarak tüm ANTK kurallarına uygun şekilde davrandım. Kendimi çok güzel tanıttım. İki soru soruldu, biri Atatürk'ün etkisi ile kurulan siyasi cemiyetler nelerdir? Diğeri de ilk istiklal madalyası alan şehir hangisi? İki soruyu da bildim. Neden Subay olmak istediğim sorulduğunda gayet özgün bir şekilde açıkladım. Her yönüyle kusursuz bir mülakat geçirdim. Ama maalesef sonuçlar açıklandığında hem SUEM hem de ASEM'de başarısız yazısıyla karşılaştım. Bu durum beni gerçekten çok ama çok üzüyor. Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Dava açsam bir sonuç alabilir miyim? Daha önceden bunu deneyen var mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim.


ByAstsubay
Aday Memur
05 Haziran 2023 01:51
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