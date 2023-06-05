Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 03:56
Memura ikramiye tediye şart
Maaşı memurdan yüksek olan işçiler ikramiye ve tediye almaya devam ediyorsa, memura ikramiye ve tediye vermemek, konusu anayasa mahkemesine götürülecek kadar elzem ve adil olacaktır. İkramiye maaşı düşük olan devlet çalışanlarına ödenmek zorundadir. Eşitlik adalet bunu zorunlu kılmaktadır. Bu da yapılamıyorsa kamuda ek ödemesi bulunmayan sabit maaşlı gih sınıfı memurlara acilen verilmelidir. Bu bakımdan toplu sözleşme görüşmelerinde maaştan evvel bu kazanımlar dikkatle izlenmelidir ve sendikalar bu konuda yoğun olarak meşgul edilmelidir..

engineermemur
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 08:32

Memur olmak için kpss de harcadığım çabayı sürekli işçi olmak için torpil bulmak için harcasaydım şimdiye köşe olmuştum. Yazık verdiğim emeklere

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