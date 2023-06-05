Memura ikramiye tediye şart

Maaşı memurdan yüksek olan işçiler ikramiye ve tediye almaya devam ediyorsa, memura ikramiye ve tediye vermemek, konusu anayasa mahkemesine götürülecek kadar elzem ve adil olacaktır. İkramiye maaşı düşük olan devlet çalışanlarına ödenmek zorundadir. Eşitlik adalet bunu zorunlu kılmaktadır. Bu da yapılamıyorsa kamuda ek ödemesi bulunmayan sabit maaşlı gih sınıfı memurlara acilen verilmelidir. Bu bakımdan toplu sözleşme görüşmelerinde maaştan evvel bu kazanımlar dikkatle izlenmelidir ve sendikalar bu konuda yoğun olarak meşgul edilmelidir..

Maaşı memurdan yüksek olan işçiler ikramiye ve tediye almaya devam ediyorsa, memura ikramiye ve tediye vermemek, konusu anayasa mahkemesine götürülecek kadar elzem ve adil olacaktır. İkramiye maaşı düşük olan devlet çalışanlarına ödenmek zorundadir. Eşitlik adalet bunu zorunlu kılmaktadır. Bu da yapılamıyorsa kamuda ek ödemesi bulunmayan sabit maaşlı gih sınıfı memurlara acilen verilmelidir. Bu bakımdan toplu sözleşme görüşmelerinde maaştan evvel bu kazanımlar dikkatle izlenmelidir ve sendikalar bu konuda yoğun olarak meşgul edilmelidir..