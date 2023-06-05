Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 04:43
Lgs de cezası olur mu

Arkadaşlar bugünkü Lgs de bir öğrencinin sözel kitapçık türü ile sayısal kitapçık türü farklı olursa bir problem olur mu hem öğrenci hem görevli öğretmenler adına. Bir de sınavın bitiminde öğrencinin imza attığı imza sirküsünde öğrencinin kitapçık türü yanlış yazılmışsa bir sıkıntı olur mu acaba


westboy
Şef
05 Haziran 2023 07:56

Optik forma doğru kodlanmışsa, diğerlerinin bir önemi kalmaz hocam. İtiraz halinde diğer evraklara bakılır..

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