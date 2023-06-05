Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 05:36
Tek seçimde görev almak
Sorum ödüllendirme hakkında ilk seçimde görev aldım. 2 Cide rahatsızlıktan dolayı raporluydum. İdari büro ismimi bildirmesine rağmen güvenlik şube ismimi çıkarmış sanırsam 2 turda raporlu olmama rağmen. Diğer illerde tek seçimde görevli olup diğer seçimde raporlu olana yatmış gelen ödüllendirme yazısında iki seçimde görev almış olmak ibaresinin olmadığı tek seçimde görev almış olmanın yeterli olduğu ve veya kelimesikullanılmış. Aynı durumda olup başka personelin isminin bulunduğu son güncel listede gördüm. Sizce hukuk işlerine valiliğe başvuru yapmalımıyım? Hakkımı kimseye yedirmek istemiyorum.Diğer illerde başka benim durumda olan var mı? İsmimi çıkarıp güvenlik daire başkanlığının emrine aykırı hareket edenler suç işlemiş sayılırlar mı? Konusu suç teşkil eden emir mi? Bu emri yerine yazılı olsada olmasa yerine getiren güvenlik şube memuru ceza alır mı? Güvenlik şube müdürü ve müdür yardımcısı ceza alır mı? Tavsiyelerinizi dinliyorum. İlk seçim daha meşakatliydi.1e güne yakın 12 12 çalıştım seçim öncesi sonrası.

Memurhaps
Şef
05 Haziran 2023 05:37
12 gün olacak
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