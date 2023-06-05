Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 08:54
Memurlar netin haberine göre gelecek zam

"MEMURA EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 22-25 civarında olacak.

Burada en düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor."

Polisin maaşı buna bakılırsa 23-24 bin tl civarında kalacak. Hesabınızı ona göre yapın derim.


koruma1903
Şef
05 Haziran 2023 09:01
Yüzde 45 zam 23 bin mi ediyor kardeş matematik öğretmenin ağladı şuan. 27 civarı olacak maaşın merak etme.

xLmx
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:48
27den fazla olması gerek. Sadece yüzdelik zam vermesi mantıksız. Şuan 15 16 en düşük memur maaşı alacak senin dediğine göre.
koruma1903, 9 saat önce
Yüzde 45 zam 23 bin mi ediyor kardeş matematik öğretmenin ağladı şuan. 27 civarı olacak maaşın merak etme.

sinanpolat22
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:50
herkes farkli bir hesap yapmis. temmuz maasi yatmadan goremeyecegiz net tabloyu. allahtan cb soz verdi, yoksa bu mehmet simsek asla ve asla bu kadad zamma razi olmazdi.

Ahmetselcuk83
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:05
Yanlış hesap yapmışsın kardeşim. Nasıl böyle bir kanıya vardın onu da anlamak mümkün değil. Yüzde 45 verir 26 27 yi alır susarsın.

zorta
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:59

Burada en düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor.

bu ne demek? %45 zammı en düşük olan alacak üstündekiler için öyle bi zam yok demek

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıSeçim taltifi pbs ye işlenmişİçişleri bakanımız Sayın Ali YerlikayaÖğretmen emniyet lojmanindaCeza alırmıyım hatayla oldu?22 Bin mi ?Aşırı borçlanma İstifa düşüncesi

Sözlük

rahu 1 MÜSTEMLEKE 1 Panik Bozukluğu 1 Tasavvuf 2 filtre kahve 1 şaibe 1 İyi bir insan nasil olmalı 3 tecessüs 1 lgbt 2 lümpen 1

Son Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldüSürücüler kavga ederken motosikleti çaldıBelediye binasına levyeyle zarar veren 2 zanlı tutuklandıCHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ettiAFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi