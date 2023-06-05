Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay

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05 Haziran 2023 08:55
22 Bin mi ?

Mehmet Şimşekten sonra 22 bin gerçekten hayal ürünü bir maaş olur. Yarın bir gün polislerimizden fedakarlık istiyoruz, maaşlarında indirime gidiyoruz bile denirse şaşırmam valla (!) bizden aldıklarını diğer memurlara verirler artık


Guardian.35
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:00

Ya kardesim sırf konusmak için konuşuyorsun bu seçim vaadi ve verilecek yeter artık bırakın şu yorum


onlythemiracle
Şef
05 Haziran 2023 09:01
Gereksiz gereksiz başlıklar açmayın, canınız mı sıkılıyor?

Hll359
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:02
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Temmuz gelince bu başlığı hatırlayın olur mu ? :)


koruma1903
Şef
05 Haziran 2023 09:03
"Aklı yok fikri var"

Guardian.35
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:08

Merak etme seni bulacağım olum


Hll359
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:13

Özelden yazdım birader çok arama özeline bak


akbey aslan
Memur
05 Haziran 2023 09:19
Hergün bi başlık açıyorsunuz surda 1 ay sonra belli olacak niye senin maaşından indirsin kardeşim amma uzattınız bu konuyu belli olsa da kurtulsak şu saçma başlıklardan

Hll359
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:21

Parantez içerisinde ünlemin 'ironi' anlamına geldiğini bilecek kapasitede insanlar olduğunuzu düşünm


sinanpolat22
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:51
10 ay sonra yerel secimler var. kimse boyle bir risk alamaz. zam vaadi gerceklestirilecek.

Ahmetselcuk83
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:04
Ne söylendiyse gerçekleşir. Bence bu başlık suyu bulandırmaktan başka birşey değil.

xLmx
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:07
Şuan en düşük almayanlarla alakalı konuşma yok hiç. Mesela ben 15bin aliyorum, ne olacak 22binmi alacağım ben. En düşük memur maasinimi alacağım

Sadeceinsan65
Memur
05 Haziran 2023 10:13
En dusuk memur maası 22 bın olunacak diye vaat verildi dıger memurlar neden kendi kendine yuzde 45 hayali kuruyor ben hala anlamıs degılım zaten en dusuk memur maası almıyoruz bu vaat bizi neden ilgilendiriyor. Reisin dedugu tek sey en dusuk memur maasını 22 bin yapacagız dedi. Dıger memurlara sa aynı oranda zam vereceğiz demedi ki

reis73
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:25

bu iş işçilere yaradı, seçim öncesi oy için işçi maaşlarını aşırı arttırarak yüksek oranda sözleşmeye imza attılar. Bu sefer memuru küstürmemek içinde 22000 vaadi verildi, ancak bugün çıkan enflasyondan sonra verilen vaadin yerine getirilmesi imkansız, büyük ihtimal ekonomik kemer sıkma politikası altında düşük maaş verecekler, Sabredin en kısa zamanda memur maaşlarında düzenleme yapacağız diyerek aspirin alacağız gibi geliyor, Yani uzun lafın kısası işçiler seçim öncesi sözleşme olduğundan avantajı iyi değerlendirdi. Bizlerde işçinin çok gerisinde kaldık, özellikle emniyet içerisinde taşeron olarak düne kadar asgari ücretle çalışıp 3/1 maaşımızı alan işçiler, şu an itibariyle polisin yarı, katı, rütbelilerden bile fazla maaş hak kazanmıştır.


kral122
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:34

Mehmet Şimşek çok iyi birisi Türkiye?yi kurtaracak tek adam.Bunun zamanında ekonomi gerçekten iyi idi. Erdoğanı sevip sevmeme konusunda birsey diyemem ancak adam 22 bin olacak dedi ise Allah izin verirse olacaktır. Bundan sonra yüksek zam alır mıyız onu bilmem.Ekonomi düzelsin.Ben yüzde 5 lerede razıyım ilk senemde 3 ata alırdım bana da 800 tl kalırdı.O da hayli hayli yeterdi..


kral122
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:38

Çalışma barışını korumaları lazım yeni giren memur 22 alacak 15 yıllık memur da mı aynı yada 1000 lira alacak fazla aklın yatıryor mu?Aynı kamu işçileri gibi olacak.En düşük memur 11 den 15 yapıp seyyanen zam üstüne de 45 zam verip yapacak.Oransal zam tüm memurlara geçerli olacak

Sadeceinsan65, 7 saat önce
En dusuk memur maası 22 bın olunacak diye vaat verildi dıger memurlar neden kendi kendine yuzde 45 hayali kuruyor ben hala anlamıs degılım zaten en dusuk memur maası almıyoruz bu vaat bizi neden ilgilendiriyor. Reisin dedugu tek sey en dusuk memur maasını 22 bin yapacagız dedi. Dıger memurlara sa aynı oranda zam vereceğiz demedi ki

Sasa1965
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:38
Tamam
Hll359, 8 saat önce

Temmuz gelince bu başlığı hatırlayın olur mu ? :)


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:23

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


Özer5336
Memur
05 Haziran 2023 12:05
10 ay sonra yerel seçim varmış :):):):):)
sinanpolat22, 8 saat önce
10 ay sonra yerel secimler var. kimse boyle bir risk alamaz. zam vaadi gerceklestirilecek.

milenyumpolice
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 14:13
Tamam senin maaşın artmayacak yerinde sayacak , oldumu

xLmx
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:42
22bine tamamlamak için verilen zamların hepsini bizde alırız. 10pde85 verirse 100de85 100de45 verip artı 5000 yaparsa o şekilde yani. 22ye endusugu tamamlayıp bize sadece 45 vermezler. Bordrolarimiz farklı bir kere. 8in 1i hemşire maaşını hesaplamışlar bordrolarindaki kaleme göre 28bin kusur çıkıyor ek ödeme ve teşvikleri hariç
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