22 Bin mi ?

Hergün bi başlık açıyorsunuz surda 1 ay sonra belli olacak niye senin maaşından indirsin kardeşim amma uzattınız bu konuyu belli olsa da kurtulsak şu saçma başlıklardan

Hergün bi başlık açıyorsunuz surda 1 ay sonra belli olacak niye senin maaşından indirsin kardeşim amma uzattınız bu konuyu belli olsa da kurtulsak şu saçma başlıklardan