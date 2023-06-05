Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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05 Haziran 2023 09:39
22.000 vaadi gerçekleşir mi?
Gerçekten temmuzda kılçıksız 22.000 TL verileceği vaadinin gerçekleşeceğine yürekten inananlar varmı? Şayet olur da gerçekleşmezse pahalılığın had safhaya ulaşmaya devam ettiği bu ekonomide ne yapacaksınız?

gardiyan4255
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:42
Söz verildi kardeş

turkeli1048
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:52

Bekar memur maaşı 20-21 bin olur işte. Bir yıl biraz rahat ederiz de sonrası ne olur bilinmez, bekleyip göreceğiz.


kozmiktarihci
Şef
05 Haziran 2023 09:55

Ankara ve İstanbul u kazanmak istiyorlarsa vaadler gerçekleşmelidir.


mozenalp
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 09:56

Çok kuvvetle muhtemel, önce bütün maaşlara %45 zam yapılacak. Sonra 22 binin altında kalanlar 22 ye tamamlanacak. Şu an en düşük maaşı alanlar en çok zammı almış olacak. Diğerleri sadece %45 alacak. Bir de 1. dereceye 3600 verilirse o verilir.


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:59

arkanızdan element uydurmayı bırakın önce herkese seyhan'ın sonra yüzdelik zam olur


Xiaomi
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:13

piyasa 22 bini fiyatladı bile vermemeleri mümkün değil


Xiaomi
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:17

11 bin Alanla 15 bin alan eşitlenir sizin dediğiniz gibi olursa mantıklı değil


sozdemir37
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:36

SEçim bitti söz möz diye birşey kalmadı artık bunu kabul ediniz..Temmuzda % 20 zam olur o kadar.zaten memurların çoğu yandaş sendikalara üye olduğu için sayın Bakanımızı tarafından memurlar hayatlarından memnunlar diye düşünülebilir.. '


mmr-26
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:53

3600 gün prim ödeyenle 11 bin gün prim ödeyen şuan aynı emekli maaşını alıyor. mantık aramayın.

sozdemir37, 7 saat önce

SEçim bitti söz möz diye birşey kalmadı artık bunu kabul ediniz..Temmuzda % 20 zam olur o kadar.zaten memurların çoğu yandaş sendikalara üye olduğu için sayın Bakanımızı tarafından memurlar hayatlarından memnunlar diye düşünülebilir.. '


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 10:54

Defalarca en yetkili kişiler açıkladı. Kesinlikle verilir de, senin memur olduğunu sanmıyorum.


fani_madida
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 11:03

Siz nasıl memur oldunuz gerçekten anlamak güç. Hayatınızda da böyle s öz verip tutmadığınız için herkesi kendiniz gibi mi sanıyorsunuz. Dezenformasyonla mücadele başkanlığı açıklama yaptı, en düşük devlet memuru maaşı temmuzda 22.000 TL olacak diye, bitti nokta.

Daha Neyin algısını yapıyorsunuz anlamak güç. Adam hala inatla olmayacak diyor.


Anuşirvann
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 11:04

Onu temmuzda düzeltecekler. Emekli maaşını prim gün sayısına göre düzenleyecekler.

mmr-26, 7 saat önce

3600 gün prim ödeyenle 11 bin gün prim ödeyen şuan aynı emekli maaşını alıyor. mantık aramayın.


memursandertlisin
Memur
05 Haziran 2023 11:08

bence 22.000 lira olayı nasıl ve hangi detaylarla herkese uygulanacağı muamma olsa da kesin verilecek.

geri vites mümkün olamayacak şekilde söz verildi.

ancak ekonomik açıdan hiç ama hiç ama hiç iyi günler beklemiyor bizi

uygulanan politikanın ülkeyi arjantin olmaya son sürat götürdüğü, çok yanlış olduğu ve derhal dönmeye çalışılacağı söylendi.

bu U dönüşü zorunlu ama acısı fena çıkacak..


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 11:09

Dediğin gibi olamaz. Emekli maaşları ile karıştırmayın. Bir çok memur arkadaş da açıkladı. Memurlukta bir çok ek kalem var. Derece kademe mezuniyet, unvan, sınıf gibi çeşitli ödemeler var. Örneğin bir şef 15.000 alıyorsa senin hesabınla hizmetli memur ile aynı maaşı almış olur. Ve bu memurluğum özüne niteliğine aykırı olur. O yüzden ne yapılacak ise herkese eşit seyyanen ve eşit %`lik oran yapılacaktır. Seyyanen arttıkça %'lik az olur.

Hersey 10-15 güne kadar belli olacak, biraz sabır.

mozenalp, 8 saat önce

Çok kuvvetle muhtemel, önce bütün maaşlara %45 zam yapılacak. Sonra 22 binin altında kalanlar 22 ye tamamlanacak. Şu an en düşük maaşı alanlar en çok zammı almış olacak. Diğerleri sadece %45 alacak. Bir de 1. dereceye 3600 verilirse o verilir.


mıcheal owen
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:11

İnsanların endişesi çok normal. 5 aylık enflasyona göre zam oranı %13 yani en düşük memur maaşı 13500 civarı yapar. En düşük memur maaşı 22bin olacak dendi bunun içinde %85 zam gerekiyor. Aradaki fark çok fazla ben de artık karamsarlığa kapılmak üzereyim.


memursandertlisin
Memur
05 Haziran 2023 11:13

ihtimaller içinde en saçması ve en mantıksızı

ayrıca teknik olarak en anlamsızı

mozenalp, 8 saat önce

Çok kuvvetle muhtemel, önce bütün maaşlara %45 zam yapılacak. Sonra 22 binin altında kalanlar 22 ye tamamlanacak. Şu an en düşük maaşı alanlar en çok zammı almış olacak. Diğerleri sadece %45 alacak. Bir de 1. dereceye 3600 verilirse o verilir.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 11:19

En yetkili kurumlar ve kişiler açıklama yapmış. Ancak savaş çıkarsa, ülke genelinde ohal ilan edilirse sadece ertelenir. Bunun dışında memur adam; devletin en üst kademelerine, verilen sözlere itibar eder ve bilir. Burada çoğu memur olmayan trol gelip ortalık karıştırıyor. Ama memur adam em üst kademeden söz verildiğinde gerçekleşeceğini bilmesi lazım. Ayrıca Ağustos toplu sözleşmesinde ilave ödemeler çıkacağını düşünüyorum.

mıcheal owen, 6 saat önce

İnsanların endişesi çok normal. 5 aylık enflasyona göre zam oranı %13 yani en düşük memur maaşı 13500 civarı yapar. En düşük memur maaşı 22bin olacak dendi bunun içinde %85 zam gerekiyor. Aradaki fark çok fazla ben de artık karamsarlığa kapılmak üzereyim.


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:22

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


mıcheal owen
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:28

Kardeşim umudumuz o yönde fakat devlet yanında görünen haber siteleri bile bu vaadi unutmuş enflasyon oranına göre zam hesabı yapıyor. İnsanların endişesi son derece normal bu yüzden. Yoksa yapar yapmaz ona bişey demiyorum.

asillord, 6 saat önce

En yetkili kurumlar ve kişiler açıklama yapmış. Ancak savaş çıkarsa, ülke genelinde ohal ilan edilirse sadece ertelenir. Bunun dışında memur adam; devletin en üst kademelerine, verilen sözlere itibar eder ve bilir. Burada çoğu memur olmayan trol gelip ortalık karıştırıyor. Ama memur adam em üst kademeden söz verildiğinde gerçekleşeceğini bilmesi lazım. Ayrıca Ağustos toplu sözleşmesinde ilave ödemeler çıkacağını düşünüyorum.


Türk Filozof
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:30

Anayasaya aykırı bu dediğin. Zammın şeklini bilemem ama memurlar arasında ayrım yapamaz.

mozenalp, 8 saat önce

Çok kuvvetle muhtemel, önce bütün maaşlara %45 zam yapılacak. Sonra 22 binin altında kalanlar 22 ye tamamlanacak. Şu an en düşük maaşı alanlar en çok zammı almış olacak. Diğerleri sadece %45 alacak. Bir de 1. dereceye 3600 verilirse o verilir.

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