22.000 vaadi gerçekleşir mi?

bence 22.000 lira olayı nasıl ve hangi detaylarla herkese uygulanacağı muamma olsa da kesin verilecek.

geri vites mümkün olamayacak şekilde söz verildi.

ancak ekonomik açıdan hiç ama hiç ama hiç iyi günler beklemiyor bizi

uygulanan politikanın ülkeyi arjantin olmaya son sürat götürdüğü, çok yanlış olduğu ve derhal dönmeye çalışılacağı söylendi.

bu U dönüşü zorunlu ama acısı fena çıkacak..