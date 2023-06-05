Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2023 09:43
İcra müdür yrd. görevde yükselme sınavı hakkında

sadece katiplerden alınacak şekilde icra müdür yardımcılığı sınavı yapılacak söylentisi dolanıyor, icracılar için gys duyumu alan var mı arkadaşlar ne zamandır nedir ne değildir?


cevherdudayev1
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 12:59

adamların daha doğru düzgün bi yönetmeliği yok mesela bakanlığın en son açıkladığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına giremiyorlar niye ben bilgisayar mezunuyum arkadaş tekniker olmak istiyorum yok diyolar 2017 mi 2018 öyle bişey yapılan sınavda böyle bişey yoktu girebiliyorduk sırf asalet tasdik olmadığı için giremedik istanbul 2 sene bekletti aydın 1 senede tasdikledi


benbircomarim
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:52

Zabıt Katibi = Yazı İşleri Müdürü Olabiliyor

Teknisyen = Tekniker Olabiliyor

Tekniker = Mühendis Olabiliyor

Mübaşir = Zabıt Katibi Olabiliyor

Şoför = İdari İşler Müdürü Olabiliyor

Vs.

Vs.

Vs.

Ama İcra Katibi, İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı ne ünvan değiştirebiliyor ne görevde yükselebiliyor bu ne perhiz bu ne lahana turşusu nerede eşitlik ? İcra katibiyim ama mühendisim bana ünvan değişikliği ile mühendis olma hakkını tanımıyor e hadi bunu yapmıyorsun görevde yükselme ile icra müdür yardımcısı da yapmıyorsun benim zabıttan ne eksiğim var böyle saçma salak bir hal aldı bakanlık muz cumhuriyeti.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni Adalet Bakanı Kim Olacak?Yeni adalet bakanımıza teşkilatımızdan açık yardım cağrısıdır!Yeni Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Hayırlı olsun.İcra müdür yardımcıları çok güzel yatışta gelin gelin yatış memurluğu hazır22000 TL ocakta uygulanabilir mi?Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiAdalet bakanlığı personelleri ge-çi-ne-mi-yor!2005-2016 görevde olan memurlara verilen 1 derece için ve 8 yıla 1 derece için talep dilekçe örnekleDeprem Tazminatı Alan ?Kurum değişme yardım

Sözlük

tespit 1 Müdara 1 fi 1 utanç 1 filtre kahve 1 keşke eski kıyafetlerimi saklasaydım 2 dünya çevre günü 1 küçük kusurları çekiştirmek 2 enaniyet 3 ateş böceği 1

Son Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldüSürücüler kavga ederken motosikleti çaldıBelediye binasına levyeyle zarar veren 2 zanlı tutuklandıCHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ettiAFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi