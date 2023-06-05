Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 10:04
Mayis Enflasyon Aciklandi!

0.65 mis saka gibi! Beyler yuzde 45 zammi biz artik alamayiz imkani yok gecmis olsun. Maksimum yuzde 20.


akbey aslan
Memur
05 Haziran 2023 10:06
0,04 yazıyor 0.65 degil

mengok
Şef
05 Haziran 2023 10:10
Artık hepimize geçmiş olsun

Karya.karya
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:10
Az daha uğraşsalar -10 çıkaracaklar enflasyonu. Tüik in baz aldığı fiyatları merak ediyorum bizde gidip oralardan alışveriş yapalım

akbey aslan
Memur
05 Haziran 2023 10:18
Eksi veren arkadaş uydurup mu yazdık açıp oku önce
akbey aslan, 7 saat önce
0,04 yazıyor 0.65 degil

raisondetat
Memur
05 Haziran 2023 10:37

ÜFE enflasyonu 0,65 evet ama TÜFE'yi % 0,04 yani on binde 4 çıkarmışlar.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,59, aylık %0,04 olduTÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-May%C4%B1s-2023-49654&dil=1


selamlarmerhaba
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:52
Ooohh oohh hayınler çatlasın. Hemen protif başlıklar açılmaya başlanmış. Oooohh iyi oluyor size milli iradeyle barışın kavga etmeyin. Zam istemiyoruz biz ki hayınler başa gelmesin yeter

siradanbiradanali
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:56
Adam doğru olanı yazdı diye eksi atmışlar şaka gibi ya.sizin gibi insanlar yüzünden burnumuz boktan çıkmıyor ele güne iki kuruşa muhtaç kalıyoruz
akbey aslan, 7 saat önce
0,04 yazıyor 0.65 degil

akbey aslan
Memur
05 Haziran 2023 10:58
Bosver devrem doğru söyleyeni 9 köyden kovalarmis o hesap
siradanbiradanali, 7 saat önce
Adam doğru olanı yazdı diye eksi atmışlar şaka gibi ya.sizin gibi insanlar yüzünden burnumuz boktan çıkmıyor ele güne iki kuruşa muhtaç kalıyoruz

uzman-muallim
Memur
05 Haziran 2023 11:02

Enflasyon düşmüş, nasıl oldu bu yav? Hiç hissetmedik. İnanın bana gülmekten garnima gelen ağrılardan ossurasım geldi.


Ahmetselcuk83
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:15
Hocam sana hak veriyorum ama üslubun hiç hoş değil. Memur okumuş insandır, bence okumuş bir insana yakışmıyor bu kelime.
uzman-muallim, 6 saat önce

Enflasyon düşmüş, nasıl oldu bu yav? Hiç hissetmedik. İnanın bana gülmekten garnima gelen ağrılardan ossurasım geldi.


umit2733
Memur
05 Haziran 2023 11:21

HAMDOLSUN


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:22

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


Android60
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 11:42

Oh ne güzel süper bence enflasyon inmiş refah seviyesi yukselmiş sevinelim.


uzman-muallim
Memur
05 Haziran 2023 12:06

Benim bu habere gülmekten ossurasım geldi, bence sende ossur.

Android60, 6 saat önce

Oh ne güzel süper bence enflasyon inmiş refah seviyesi yukselmiş sevinelim.

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