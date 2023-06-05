Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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05 Haziran 2023 10:09
Mayıs enflasyon 0,04

Ogggggggggggghgggggg


erdem.k88
Genel Müdür
05 Haziran 2023 10:10
Çok çıkarmışlar!

Aslantugg
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:11
Utanma da yok

mengok
Şef
05 Haziran 2023 10:11
Geçmiş olsun kötü günler geçti daha kötü günler gelecek

FroverRAM0.64
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:11
İyi olmuş haktır

Demirleblebi0
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:12

Ensg 5.68 açıklamış. Bittik bittik.


unalper
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:12

Elestirmeyin gerek yok hakettigimizi yaşıyoruz ne de olsa.


satac123
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:15

Madem doğalgaz tek başına 500 kalem ürünün fiyat artışını tek başına sıfırlamaya yetiyordu da bu zamana kadar neden böyle bir indirim yapmadınız? Aylık 100 lira fatura indirimi karşılığında personel başına binlerce lira karda olurdunuz.


subatomic
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:16

Şu anda Temmuz zam oranı % 13,54 oldu.

(5 ay kümülatif verileri/Ocak 2023 %8*Temmuz %6)


bulaşşıkk
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:17

Ne demiş büyük düşünür soylu: Ohhhhhhhhhhh


Hüseyin-45
Şef
05 Haziran 2023 10:18
Türkiye Yüzyılımıza güzel bir başlangıç yaptık elhamdulillah. Haziran ayında da eksi enflasyonla tek haneye doğru hızlıca ilerleyez Allahın izniyle :)

satac123
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:18

6 aylık 14 küsur olacak gibi.


Mühendis3355
Memur
05 Haziran 2023 10:19

Evvvett, Mehmet Şimşek dönemine hoş geldiniz, Temmuzda da yüzde 20 zam verirler memurlara ama siz kendiniz kaşındiniz değil mi? Türkiye yüzyılına hoş geldiniz


capacitorrrrr
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:20

Hiç elestirmeyin verdiniz oyu


fakir.adam
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:21

eksi çıkmalı idi.


satac123
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:21

13,54 değil 13,13.

subatomic, 7 saat önce

Şu anda Temmuz zam oranı % 13,54 oldu.

(5 ay kümülatif verileri/Ocak 2023 %8*Temmuz %6)


impostor
Şef
05 Haziran 2023 10:22

Fakat ezanlar ve bayraklar:(


subatomic
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:28

(1,0665x1,0315x1,0229x1,0239x1,004)/1,08x1,06

=1,135367965187248

satac123, 7 saat önce

13,54 değil 13,13.


satac123
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:32

1,004 değil 1,0004 olacak.

subatomic, 7 saat önce

(1,0665x1,0315x1,0229x1,0239x1,004)/1,08x1,06

=1,135367965187248


sozdemir37
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:32

ohhhh mis :)


subatomic
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:35

o kadar düşük açıklanmış ki hesaplayamamışım. Özürlerimi sunuyorum sizlere :))

satac123, 7 saat önce

1,004 değil 1,0004 olacak.

Toplam 45 mesaj
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