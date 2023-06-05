Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 10:13
Temmuz ayı zam oranı

Hesabı iyi olanları sahneye alalım


mengok
Şef
05 Haziran 2023 10:20
Hesap yapmayın artık kimse hayal kurmasin .. Allah yardımcımız olsun çünkü ondan başka kimsenin umurunda değiliz ..

KareAs01
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:22
tahminimi söylüyorum en düşük memur maaşı net 22 bin olacaksa eğer bizlerin net maaşları 24-28 arasında olacaktır. Yüzdesel olarak herkese aynı zam otanı uygulayamazlar oransal olarak veya seyyanen artış olacaktır.

kral122
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 10:40

Yüzdesel olarak aynı olacak ama seyyanen zam sadece düşük memura olacak aynı kamu işçileri gibi

KareAs01, 7 saat önce
tahminimi söylüyorum en düşük memur maaşı net 22 bin olacaksa eğer bizlerin net maaşları 24-28 arasında olacaktır. Yüzdesel olarak herkese aynı zam otanı uygulayamazlar oransal olarak veya seyyanen artış olacaktır.

wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:19

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


Android60
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 11:43

Dalga mı geçiyon en düşük memur maaşı 22 bin olacaksa seninki nasıl 24 oluyor en az 28 40 min olması lazım

KareAs01, 7 saat önce
tahminimi söylüyorum en düşük memur maaşı net 22 bin olacaksa eğer bizlerin net maaşları 24-28 arasında olacaktır. Yüzdesel olarak herkese aynı zam otanı uygulayamazlar oransal olarak veya seyyanen artış olacaktır.
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