Temmuz ayı zam oranı

tahminimi söylüyorum en düşük memur maaşı net 22 bin olacaksa eğer bizlerin net maaşları 24-28 arasında olacaktır. Yüzdesel olarak herkese aynı zam otanı uygulayamazlar oransal olarak veya seyyanen artış olacaktır.

tahminimi söylüyorum en düşük memur maaşı net 22 bin olacaksa eğer bizlerin net maaşları 24-28 arasında olacaktır. Yüzdesel olarak herkese aynı zam otanı uygulayamazlar oransal olarak veya seyyanen artış olacaktır.