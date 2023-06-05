Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 10:31
Garip degil mı bana mı oyle geliyor.
Ortada bir secim vaadi gibi bırsey var en dusuk memur maası 22 bın olacak dendi. Bu acık ve net yeni baslayan memur 22 bın olacak dendı yok cocuklu cocuksuz yok evlilik yardımıyla beraber diye laf cıkarmak.dananın altında buzağı aramaktır. Gelelim dıger mevzulara yuzde 45 ne baba. Tutturmussunuz bir turku yuzde 45 yok oyle bir zam yok oyle bir artıs. Kimse demedi siz nerden uydurdunuz bunu yuzde 20 oda yanı refah payı ile okursa okur zam yapılır sonra da en dusuk memur maasını 22 bin yaptım diyecek bu kadar. Neyin hayalini kuruyorsunuz siz ben anlayamadım yuzde 45 ı kim dedi sıze

wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:33

sizin okuma yazmanız yok da kulağınızda mı duymuyor cumhurbaşkanı ne açıkladı önce 15 bin liraya seyyanen zamla çıkarılacak ondan sonra da üstüne yüzdelik zamla 22 bin liraya eşitlenecek çıkarılacak en düşük memurun maaşı 10.500 tl olan en düşük memurun maaşını düşündüğünüz zaman 4.500 üzerine ekleyin sonra %45 ile çarpın %1,45 ile


Sadeceinsan65
Memur
05 Haziran 2023 11:21
Bunu nerde dedi ya:)
wiseelit, 7 saat önce

sizin okuma yazmanız yok da kulağınızda mı duymuyor cumhurbaşkanı ne açıkladı önce 15 bin liraya seyyanen zamla çıkarılacak ondan sonra da üstüne yüzdelik zamla 22 bin liraya eşitlenecek çıkarılacak en düşük memurun maaşı 10.500 tl olan en düşük memurun maaşını düşündüğünüz zaman 4.500 üzerine ekleyin sonra %45 ile çarpın %1,45 ile

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