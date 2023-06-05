Garip degil mı bana mı oyle geliyor.

Ortada bir secim vaadi gibi bırsey var en dusuk memur maası 22 bın olacak dendi. Bu acık ve net yeni baslayan memur 22 bın olacak dendı yok cocuklu cocuksuz yok evlilik yardımıyla beraber diye laf cıkarmak.dananın altında buzağı aramaktır. Gelelim dıger mevzulara yuzde 45 ne baba. Tutturmussunuz bir turku yuzde 45 yok oyle bir zam yok oyle bir artıs. Kimse demedi siz nerden uydurdunuz bunu yuzde 20 oda yanı refah payı ile okursa okur zam yapılır sonra da en dusuk memur maasını 22 bin yaptım diyecek bu kadar. Neyin hayalini kuruyorsunuz siz ben anlayamadım yuzde 45 ı kim dedi sıze

Ortada bir secim vaadi gibi bırsey var en dusuk memur maası 22 bın olacak dendi. Bu acık ve net yeni baslayan memur 22 bın olacak dendı yok cocuklu cocuksuz yok evlilik yardımıyla beraber diye laf cıkarmak.dananın altında buzağı aramaktır. Gelelim dıger mevzulara yuzde 45 ne baba. Tutturmussunuz bir turku yuzde 45 yok oyle bir zam yok oyle bir artıs. Kimse demedi siz nerden uydurdunuz bunu yuzde 20 oda yanı refah payı ile okursa okur zam yapılır sonra da en dusuk memur maasını 22 bin yaptım diyecek bu kadar. Neyin hayalini kuruyorsunuz siz ben anlayamadım yuzde 45 ı kim dedi sıze