Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 10:57
Naklen atama mahkeme

Merhaba,

Eş durumu mazeretiyle eşimin bulunduğu ildeki üniversiteden çalıştığım üniversiteye naklen atama talebim geldi fakat reddedildi. Bu aşamadan sonra ne yapmam gerekiyor? Hangi alanda tecrübeli bir avukat bulmalıyım?

Teşekkürler.


hsnd
Müsteşar
05 Haziran 2023 14:03

Avukat bulmayı düşünüyorsanız aşamayı belirlemişsiniz zaten. Bu aşama mahkemeye taşıma aşaması. Ya mahkemeye taşıyıp idarenin bu işlemine karşı dava yoluna gideceksiniz ya da vazgeçeceksiniz. İdare hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız var.

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