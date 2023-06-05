Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 10:58
Mayıs Ayı Anflasyonu : yüzde 0,04. Kim İnanır ?

TÜİK'e göre mayısta tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,59 oldu. Enflasyondaki gerilemede, TÜİK'in doğalgazda 'sıfır fiyat yöntemi' uygulaması etkili oldu. ENAG'a göre ise mayısta tüketici fiyatları aylık yüzde 5,68, yıllık yüzde 105,45 oranında arttı.


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:16

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


dostar
Memur
05 Haziran 2023 11:19

siz yaşadığınız rejimin özelliklerini idrak edememişsiniz mutlak monarşi de yanlış yoktur zamanla alışacaksınız 20 yıldır farkına varamamıştınız ama bazıları farkındaydı seçimin olması meclisin olması meclisi mebusanı kapatan abdulhamid in olmadıgı manasına gelmiyor dilerse rus büyükelçi için kendı subayını ıdam eder.


hugo.almeida
Müsteşar
05 Haziran 2023 11:56

Doğalgaz enerji kalemi içinde. Sadece doğalgaza bu rakamı bağlamak doğru değil. Yaz geliyor bolluk bereket. Yağmurlar dinmez oldu. Bunları görmeyen de ne bileyim.


aylean
Memur
05 Haziran 2023 12:00

Havucun kilosu mayısta 50 liraya çıktı.Ama Tuik te etkili olamamış.


bulaşşıkk
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:04

Kadir bile inanmıyor artık.


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
05 Haziran 2023 12:35

Ohhh! Ne güzel olmuş! Ver Allah'ım verr! Selam olsun yurdum seçmenine!))) Şahlanıyoruz tutun bizi aman yine uçmayalım!))


bum01
Memur
05 Haziran 2023 12:40

Arkadaşlar bırakın gündem takip etmeyi falan. Gidin gezin tozun. Akıl sağlığınızı koruyun. Reisim ne derse o bundan sonra. Suriyeli ve Arap kardeşlerimiz geleceğimizi tayin ettiler. Bize de ayak uydurmak düşer. Hamd olsun.


çöplüktengelen
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:50

Valla seçim de bitti , iktidar da baktı memurlara ve emeklilere ne giydirirsem giydireyim yine de bunlardan milyonlarca oy alıyorum diyor, o zaman tüik niye fark çıkarsın, müstehak emekli ve memurlara , inşallah haziran enflasyonu da eksi çıkar. hele hele memursenli arkadaşlar hiç zırlamasınlar, yolunmaya devam aga...


Velocıraptor
Genel Müdür
05 Haziran 2023 13:10

utanmadan bunu savunacak şuursuzlar da çıkacaktır ..


serkansah86
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 13:10

Gündem filan yok artık herkes hak ettiğini yaşar, bu saatten sonra cuma da camiye bile yardım yapmayacağım, herkes başının çaresine baksın, biz istedik bunu

bum01, 5 saat önce

Arkadaşlar bırakın gündem takip etmeyi falan. Gidin gezin tozun. Akıl sağlığınızı koruyun. Reisim ne derse o bundan sonra. Suriyeli ve Arap kardeşlerimiz geleceğimizi tayin ettiler. Bize de ayak uydurmak düşer. Hamd olsun.


Velocıraptor
Genel Müdür
05 Haziran 2023 16:49

bundan sonra herkes imzasına sahip çıkacak. yakında göreceğiz sahte cennet müjdecilerini ..

serkansah86, 4 saat önce

Gündem filan yok artık herkes hak ettiğini yaşar, bu saatten sonra cuma da camiye bile yardım yapmayacağım, herkes başının çaresine baksın, biz istedik bunu


1Muallimbey
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:57
Kadir ...
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