Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 11:02
Kadrolu Memurluktan 4 B ye geçiş
Kadrolu memur 4 B sözleşmeliye geçebilir mi geçerse ceza veya bekleme süresi olur mu bunun gibi geçen var mı aranızda

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