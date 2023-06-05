Kadrolu Memurluktan 4 B ye geçiş

Kadrolu memur 4 B sözleşmeliye geçebilir mi geçerse ceza veya bekleme süresi olur mu bunun gibi geçen var mı aranızda

Kadrolu memur 4 B sözleşmeliye geçebilir mi geçerse ceza veya bekleme süresi olur mu bunun gibi geçen var mı aranızda