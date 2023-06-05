Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2023 11:10
İstifa acil
Kadrolu memurken istifa edip 4/b sözleşmeliye geçerken herhangi bi süreye tabi miyiz . Personel işlerine sorduğumda 6ay gibi bi süre sölediler bakanlığa sormamız gerekiyo dediler bilen varsa yazabilirmi

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