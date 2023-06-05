Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 11:14
İstifa acil
Kadrolu memurken istifa edip 4/b sözleşmeli memurluğa geçerken herhangi bi süreye şartı varmı . Personel işlerine sorduğum da 6 ay gibi bi süreden bahsettiler bakanlığa sormamız lazım dediler bilen varsa yazabilirmi

Muhasebeci1
Memur
05 Haziran 2023 17:01
Yok istediğiniz gibi geçebilirsiniz?
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