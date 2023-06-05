Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 11:25
deprem bölgesine gidenlere başarı belgesi?

deprem bölgesine gidenlere başarı belgesi?


Sadeceinsan65
Memur
05 Haziran 2023 11:34
Basari belgesi bir ise yaramıyor ki depreme giden herkese ıslemıs ler pbssıne :)

Mstermnnn
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:37

Başarı belgesi mi işlenmiş

Sadeceinsan65, 6 saat önce
Basari belgesi bir ise yaramıyor ki depreme giden herkese ıslemıs ler pbssıne :)

Sadeceinsan65
Memur
05 Haziran 2023 11:46
Basari belgesi ıslenmıs deprem bolgesıne giden herkese gun sayısı farketmeksızın giden personellere ıslenmıs
Mstermnnn, 6 saat önce

Başarı belgesi mi işlenmiş


masterrrrr
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:50

Deprem taltifi beklerken basari belgesi oda cok guzel


secret.lifee
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 11:58

Başarı belgesi ne işe yaryormuş ki. Ben de 8 tane var 2 de üstün başarı belgesi var. Bugüne kadr bana bi faydasını görmedim :)


Mustfa4444
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:20
Aldığım 1-2 tane başarı belgesini direk kıydırma makinasına attım. Diğerlerini hatırlamıyorum bile.Yani çok da önemli bişey değil.

Police0063
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:52

üstün başarı belgesi alana para ödülü mü veriliyor


masterrrrr
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:56

Bir yil icerisinde 3 basari belgesi alirsan ustun basari belgesi verilir. Bunun sonucunda da normalde valilik makami tarafindan taltif verilmesi lazim ama her yerde verilmiyor bence.

Police0063, 5 saat önce

üstün başarı belgesi alana para ödülü mü veriliyor

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