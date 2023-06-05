Memura yüzde 45 + 5000 seyyanen zam

Geçmişe dönük ödeme yok dediğin noktaya itirazım var. Kardeşim işçilerin toplu sözleşmeleri 2023-2024 içindi. Deprem nedeniyle geç imzalandı. O nedenle sözleşme ocaktan itibaren (bazılarında şubat mart vs sözleşmeleri ne zaman bittiyse) farkı alıyorlar, Ocak ve Temmuzda biz de nasıl 15 günlük farkı alıyorsak adamlar da bu farkı alıyor. Bizim de 2024-2025 toplu sözleşme anlaşmamız zamanında yapılmaz gecikme ile 2024 mayısta yapılırsa, ilk 5 ay için farkı biz de alırdık.... Bir de hesapta şu düzeltmeyi yapmak lazım, en düşük işçi 25 civarı ancak alıyordur, temmuz sonrası da 30 civari olacaktır. 27.5 ortalaması yapar. 30bin alan işçilerde vardır ama memurda en düşüğünü aldığın gibi işçide de en düşüğünü almak gerekiyor...

Geçmişe dönük ödeme yok dediğin noktaya itirazım var. Kardeşim işçilerin toplu sözleşmeleri 2023-2024 içindi. Deprem nedeniyle geç imzalandı. O nedenle sözleşme ocaktan itibaren (bazılarında şubat mart vs sözleşmeleri ne zaman bittiyse) farkı alıyorlar, Ocak ve Temmuzda biz de nasıl 15 günlük farkı alıyorsak adamlar da bu farkı alıyor. Bizim de 2024-2025 toplu sözleşme anlaşmamız zamanında yapılmaz gecikme ile 2024 mayısta yapılırsa, ilk 5 ay için farkı biz de alırdık.... Bir de hesapta şu düzeltmeyi yapmak lazım, en düşük işçi 25 civarı ancak alıyordur, temmuz sonrası da 30 civari olacaktır. 27.5 ortalaması yapar. 30bin alan işçilerde vardır ama memurda en düşüğünü aldığın gibi işçide de en düşüğünü almak gerekiyor...