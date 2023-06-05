Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 11:28
Memura yüzde 45 + 5000 seyyanen zam

https://www.tum-haberler.com/ekonomi/meclis-onay-verdi-6-milyon-memur-ve-memur-emeklisine-yuzde-45-enflasyon-zammina-36568

Arkadaşlar haberde tüm memur ve memur emeklilerine yüzde 45 artı 5000 TL seyyanen zam geleceği söyleniyor. Bizim okuldaki yetkili sendika temsilcisi de geçen hafta bunun aynısını söyledi.


Fenerbahce19.07
Memur
05 Haziran 2023 11:31
hani bi dizi repligi var ya trafikci polis memuru yohhhhh a. dio iste ondan diyorum

Kumrukardelen
Memur
05 Haziran 2023 11:33

İnsan kendini neye layık görürse onu alır. Yani bu oranlar işçiye verildiği zaman neden yok artık demediniz? Kaldı ki bu oranlar verilse dahi en düşük bekar memurun maaşı ancak 20250 lirayı buluyor. Çok mu geldi size?

Fenerbahce19.07, 6 saat önce
hani bi dizi repligi var ya trafikci polis memuru yohhhhh a. dio iste ondan diyorum

wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:38

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


Espert0
Şef
05 Haziran 2023 11:39
Haber tam bir clickbait (tık tuzağı) örneği arkadaşlar. Meclis onay vermiş diye manşet atmış bir de. Daha bakanlar yemin edecek, Meclis bşk seçilmedi, çalışmalara başlanmadı ki.

mıcheal owen
Aday Memur
05 Haziran 2023 11:42

Kardeşim bu haber sitelerini nerden buluyorsun ya yoksa sendika yetkilileri mi kurmuş


genegel
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 11:49

Geçmişe dönük ödeme yok dediğin noktaya itirazım var. Kardeşim işçilerin toplu sözleşmeleri 2023-2024 içindi. Deprem nedeniyle geç imzalandı. O nedenle sözleşme ocaktan itibaren (bazılarında şubat mart vs sözleşmeleri ne zaman bittiyse) farkı alıyorlar, Ocak ve Temmuzda biz de nasıl 15 günlük farkı alıyorsak adamlar da bu farkı alıyor. Bizim de 2024-2025 toplu sözleşme anlaşmamız zamanında yapılmaz gecikme ile 2024 mayısta yapılırsa, ilk 5 ay için farkı biz de alırdık....

Bir de hesapta şu düzeltmeyi yapmak lazım, en düşük işçi 25 civarı ancak alıyordur, temmuz sonrası da 30 civari olacaktır. 27.5 ortalaması yapar.

30bin alan işçilerde vardır ama memurda en düşüğünü aldığın gibi işçide de en düşüğünü almak gerekiyor...

wiseelit, 6 saat önce

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


takdir
Memur
05 Haziran 2023 12:53

Yahu bu haber sitesi sallama bir site. Bu sitenin işi gücü tıklanma.


takdir
Memur
05 Haziran 2023 12:54

Bak birde meclis onay verdi diyor. Bu kadar bktan bir site bu. Meclis dağa yeni açıldı ne onayı...


zorta
Aday Memur
05 Haziran 2023 14:02

bu haber gerçek olsun beni forumdan banlasınlar. o kadar net söylüyorum olmaz böyle bişi


Gokhanınn
Memur
05 Haziran 2023 14:02

Zooorrt


Uzman-karacalı
Şef
05 Haziran 2023 14:17

https://www.ahaber.com.tr/galeri/ekonomi/memur-emekliye-zam-orani-netlesti-85-zam-kesinlesti-en-dusuk-22000-tl-odenecek-ek-artis-toplu-sozlesme-seyyanen-polis-ogretmen-hemsire-jandarma/6

Bu haberde de zammın bir kısmı seyyanen bir kısmı yüzdelik olacak diyor. Aynı hesap değil mi? Ha yüzde 45 artı 5000 olmuş ha yüzde 30 artı 7000 olmuş ne fark eder.


Asts-sungur
Memur
05 Haziran 2023 15:44

Sayın hocam 3200 artı yüzde 45 bekleniyor. Ama bu haberdeki seçenek de olabilir.


bunudagormedik
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 15:48

Mühendis olarak bana 30 bin versinler de nasıl veriyorlarsa versinler


yusuf1453
Memur
05 Haziran 2023 17:31
Çok farkeder seyyaneni yüksek tutup yüzdeyi düşürürse daha karlı makas azalır yan ödemeler az artar
Uzman-karacalı, 3 saat önce

https://www.ahaber.com.tr/galeri/ekonomi/memur-emekliye-zam-orani-netlesti-85-zam-kesinlesti-en-dusuk-22000-tl-odenecek-ek-artis-toplu-sozlesme-seyyanen-polis-ogretmen-hemsire-jandarma/6

Bu haberde de zammın bir kısmı seyyanen bir kısmı yüzdelik olacak diyor. Aynı hesap değil mi? Ha yüzde 45 artı 5000 olmuş ha yüzde 30 artı 7000 olmuş ne fark eder.

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