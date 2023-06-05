Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 11:44
Asdepten Sağlık Bakanlığına Geçiş(Sosyal Hizmet)

Sosyal Hizmet mezunu olarak "Asdep" unvanı ile aile bakanlığına atandıktan sonra sağlık bakanlığının ÖSYM üzerinden ilana çıkacağı bir alımda "sosyal çalışmacı" pozisyonuna geçiş mümkün mü aynı yılın kpss puanı ile? Unvan değişikliği kapsamına girdiği için 1 yıl beklemeksizin geçişin mümkün olduğu söyleniyor. Çevresinden/kendisi sorunsuz geçiş yapabilmiş veya bilgisi olan var mı?


salih09270
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:18

Sınıf arkadaşım psikolog olarak asdep personeli olarak çalısıyordu sorunsuz olarak saglık bakanlıgın


salih09270
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:19

geçiş yaptı


Esmaydinnnnn
05 Haziran 2023 15:20

Teşekkür ederim ben de atanınca alim olursa sağlığa geçmeyi düşünüyorum emin olamamıştım mevzuatı okuyunca

salih09270, 5 saat önce

Sınıf arkadaşım psikolog olarak asdep personeli olarak çalısıyordu sorunsuz olarak saglık bakanlıgın

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