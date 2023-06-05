Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2023 11:46
Asdepten Sağlık Bakanlığına Geçiş(Sosyal Hizmet)

Sosyal Hizmet mezunu olarak "Asdep" unvanı ile aile bakanlığına atandıktan sonra sağlık bakanlığının ÖSYM üzerinden ilana çıkacağı bir alımda "sosyal çalışmacı" pozisyonuna geçiş mümkün mü aynı yılın kpss puanı ile? Unvan değişikliği kapsamına girdiği için 1 yıl beklemeksizin geçişin mümkün olduğu söyleniyor. Çevresinden/kendisi sorunsuz geçiş yapabilmiş veya bilgisi olan var mı?

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