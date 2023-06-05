Seçim taltifi

Promosyon gibi olmaz merak etme bu para televizyonda cok dıllenır yatırılması gexıkırse bu parayı da alamaz borcu olan cunku bu paranın gelecegu acıklanır ise televizyonlarda yatırılması gexıkırse aynı promosyon gibi eksi hesabı cakarlar gene mıllete:) ancak rıllenmez ise bırsey olnaz

Promosyon gibi olmaz merak etme bu para televizyonda cok dıllenır yatırılması gexıkırse bu parayı da alamaz borcu olan cunku bu paranın gelecegu acıklanır ise televizyonlarda yatırılması gexıkırse aynı promosyon gibi eksi hesabı cakarlar gene mıllete:) ancak rıllenmez ise bırsey olnaz