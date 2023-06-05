Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 12:00
Seçim taltifi

Stratejiye Dilekçe versek, seçimle alakalı yatırılacak para ödülünü maaş hesabı dışında bir hesaba alabilir miyiz acaba bilgisi olan var mı?


masterrrrr
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:03

İmkansiz. Hesabinda haciz/bloke var mi?


fani_madida
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 12:18

Malesef Vakıfbank,.maaş harici hesaba gelen EFT havaleye takipli müşteri tahsilatı diyerek el koyuyo


Sadeceinsan65
Memur
05 Haziran 2023 12:19
Promosyon gibi olmaz merak etme bu para televizyonda cok dıllenır yatırılması gexıkırse bu parayı da alamaz borcu olan cunku bu paranın gelecegu acıklanır ise televizyonlarda yatırılması gexıkırse aynı promosyon gibi eksi hesabı cakarlar gene mıllete:) ancak rıllenmez ise bırsey olnaz
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