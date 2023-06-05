Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 12:00
5510 değişmeli

ekim 2008den sonra atanan personelin emekli maaşı çok düşük olacak.adam boşver çok var demeyelim.bu ayrım bu kanun değişmeli


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:11

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
05 Haziran 2023 12:28

Yokk yookk!? Böyle çok iyi! Emeklilik falan da neymiş efendim! Bize görevimiz başındayken son nefesimizi vermek yakışır değil mi ama!? Fedakârlık, özveri, kutsal meslek.... vs bize bunu gerektirir!))) Haa bir de bekâ var ki sormayın gitsin efendim! Bakın burası çok önemli ama! Hadi selametlee..

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