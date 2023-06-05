KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Haziran 2023 12:02
2023/1 Elektrik teknikerleri atama

Arkadaşlar önlisans mezunu elektrikçiler olarak önümüzdeki kişilerin nasıl tercih yapacağını öğrenmek için grup kurduk bu alımda tercih yapacak arkadaşları whatsapp grubumuza bekliyoruz gruba gelmek isteyenler bana özelden yazabilir.


Elektrikteknikeri33
Aday Memur
05 Haziran 2023 13:24

Güncel ++

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD 2023/1Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Demiryollarına atananlar toplanalımArff ssZabıt Katipliği Uygulama Sınavı HakkındaHarita Teknikerliği HakkındaÖnlisans puanım iptal olur mu ?2023/1 Elektrik teknikerleri atamaİşkur büroTCDD 2023/1 merkezi atama

Sözlük

metin 2 türk müziğinin evrimi 1 çarşaf 1 tansiyonu yükselten sebepler 3 utanç 1 dünya çevre günü 1 keşke eski kıyafetlerimi saklasaydım 2 duygu 2 hakimler ve savcılar kurulu 1 MÜSTEMLEKE 1

Son Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldüSürücüler kavga ederken motosikleti çaldıBelediye binasına levyeyle zarar veren 2 zanlı tutuklandıCHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ettiAFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi