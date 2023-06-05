Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 12:08
Evlilik

Herkese kolay gelsin tercih döneminde bekar olarak tercih yaptım ancak şuan evliyim değerlendirme yapılırken evli mi bekar mı olarak değerlendirilirim herhangi birşey farkeder mi fark ederse evli olarak değerlendirilmem için birşey yapmam gerekir mi ?


Sadeceinsan65
Memur
05 Haziran 2023 13:35
Tayın yapılırken kriter olarak evli bekar ayrımı yapıldığının net bir karsılıgı yok. 2016 da evli 3 cocuklu adam hakkarı ye giderken bekar vana batman a gıtmıs tı yanı evli bekar cocuklu olmanın bir kriter oldugunu sanmıyorum zaten

Üyelik0606
05 Haziran 2023 16:40

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Mrpolice
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:53
Kriter dayı
Toplam 3 mesaj

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