Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 12:09
EGM Genel Atama Twitter Etkinliği

#polistayinleriacıklansın tag'ıyla Twitter'dan destek verelim lütfen


Spoilerr
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:16
++

Spoilerr
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:37
+

gzmym
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:38
+

milenyumpolice
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 14:14
Bir kaç güne açıklanır gerek yok

modexl61
Aday Memur
05 Haziran 2023 14:52
+

kayippolis
Aday Memur
05 Haziran 2023 14:54
+1

ÇTL-Cİ-BURAK
Memur
05 Haziran 2023 15:30

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Toplam 7 mesaj

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