Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 12:21
Maasları yapılma zamanına denk gelen bu odullendırme durumu
Bu hafta yatardı maas yapımına denk gelmese stratejiye sordum elimde cok konu var beklemeyin dedi cok isi var arkadasların

masterrrrr
Aday Memur
05 Haziran 2023 13:20

Desinler, bu hafta ici yatar emin ol.


Police444
Memur
05 Haziran 2023 13:37

Seni keklemişler PBS ye işlendikten sonra 1 hafta içerisinde yatırmak zorundalar


FCoksen1974
Memur
05 Haziran 2023 16:51

Çarşamba yatacakmis öyle dediler


Sadeceinsan65
Memur
05 Haziran 2023 16:53
Valla cok ihtiyacım var acil bekliyorum bende
FCoksen1974, 43 dk. önce

Çarşamba yatacakmis öyle dediler


masterrrrr
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:03

Evet carsamba yatacak dendi bizede.


Sadeceinsan65
Memur
05 Haziran 2023 17:07
Valla bunu bile sır gibi saklıyorlar Van da bir bilgi hayatta paylasılmıyor
masterrrrr, 31 dk. önce

Evet carsamba yatacak dendi bizede.


Emre3466
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:28
İl farkediyor mu
masterrrrr, 31 dk. önce

Evet carsamba yatacak dendi bizede.


Persnelci
Şef
05 Haziran 2023 17:32
Öyle bir zorunluluk yok :) onu nereden çıkarıyorsunuz.?
Police444, 4 saat önce

Seni keklemişler PBS ye işlendikten sonra 1 hafta içerisinde yatırmak zorundalar

Toplam 8 mesaj

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