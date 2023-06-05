KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 12:47
Ankara üni sözleşmeli personel

Beyan formunda son 1 yılda sozlesmeli çalışmadım yazmamizi istiyor kurum ama Başvuran adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler? hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. İbaresini eklemişler kuruma atamam gerçekleşir mi sozlesmeli olarak çalıştım son 1 yılda çünkü.

Çok Yazılan Konular

2022 kpss puanı ile tekrar ne zaman alım olur?Paramedik 86 umut var mı?Seçim öncesi 2. Alım

Sözlük

tespit 1 Müdara 1 fi 1 utanç 1 filtre kahve 1 keşke eski kıyafetlerimi saklasaydım 2 dünya çevre günü 1 küçük kusurları çekiştirmek 2 enaniyet 3 ateş böceği 1

Son Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldüSürücüler kavga ederken motosikleti çaldıBelediye binasına levyeyle zarar veren 2 zanlı tutuklandıCHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ettiAFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi