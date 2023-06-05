Bütün Sorun Gaz Faturasıymış

Malum parti gençlik kollarına zamanında üye olsaydın okuma yazma dahi bilip bilmediğine bakılmaksızın memur maaşının en az iki katını kazanıyordun.

Sen ise hiç utanmadan sıkılmadan gittin üniversite mezunu oldun. Yaşıtların miting miting dolaşırken sen sabahtan akşama kadar ders çalıştın. Bu senin ayıbın kusura bakma yani.

Bu adamlar ellerinde malum parti bayrağını sallaya sallaya elleri nasır tuttu. Sen anca kalem tuttun suç senin yani