Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 12:47
Bütün Sorun Gaz Faturasıymış

Hahahahha, gördünüz mü reis nasıl enflasyonu düşürdü. Aslan gibi liderimiz var düş diyor düşürüyor, çık diyor çıkıyor.


Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 12:50

Yetkiyi verdik ama etkinin böyle şiddetli olacağını bilemedik. Haziran verilerini iple çekiyorum. Reisin karizması ve ekonomi bilgisiyle negatif enflasyonları da görebiliriz.


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:54

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


impostor
Şef
05 Haziran 2023 13:06

Yılda bir kere temmuzda falan doğalgazı bedava yapın enflasyonu sıfırlayın işte mis gibi yöntem


Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 13:21

Malum parti gençlik kollarına zamanında üye olsaydın okuma yazma dahi bilip bilmediğine bakılmaksızın memur maaşının en az iki katını kazanıyordun.

Sen ise hiç utanmadan sıkılmadan gittin üniversite mezunu oldun. Yaşıtların miting miting dolaşırken sen sabahtan akşama kadar ders çalıştın. Bu senin ayıbın kusura bakma yani.

Bu adamlar ellerinde malum parti bayrağını sallaya sallaya elleri nasır tuttu. Sen anca kalem tuttun suç senin yani

wiseelit, 5 saat önce

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir

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