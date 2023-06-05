Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 13:00
Eş durumu taini süreci hakkında
Dostlar 18 mayısta evraklarımı hastaneye teslim ettim 23ünde bakanlığa ulaşmış komisyon toplanıyormuş galiba varmı bir bilgisi o olan komşsyondan çıktıktan sonra kaç güne çkysye düşer

adessa0101
Aday Memur
05 Haziran 2023 13:52
Hepimizde benzer durum var hocam. Kimse hiçbir şey bilmiyor

biyonagi
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:27

Herkes aynı durumda bekliyoruz


filizsarı
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:04
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kreyziboy
Memur
05 Haziran 2023 16:33

Bu komisyon kaç günde kuruluyor yav arkadaş napiyorlar bunlar yaa

Toplam 4 mesaj

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