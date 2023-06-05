Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 13:25
Eğitim durum tayini

Öncelikle sorumu okuyan herkese merhaba. Sizlere bir sorum olacak bilginiz dahilindedir umarım.

Ben 14 yıllık laborantım. 2011 de biyolojiyi bitirdim. Lisans tamamladım, intibakımda yapıldı.

Şimdi tekrar üniversite okumak istiyorum, kimya bölümüne(4yıl) yerleşmiştim, kaydımı dondurdum ama yeni dönemde okumak istiyorum.

Daha önce hiçbir şekilde tayin olmadım, eğitim tayini de yapmadım. İlgili belgeler nelerdir? Eğitim durumunu göstererek tayin olabilir miyim?

Çok teşekkür ediyorum.

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