Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 13:29
Mehmet Şimşek döneminde en düşük memur maaşı bugünün parasıyle 24.120 Türk Lirası imiş...

Mehmet Şimşek'in ekonomi bakanı olduğu dönemde örneğin 2009 yılında küresel krizden hemen sonra en düşük memur maaşı 1215tl (1USD=1,5TL) yani 810 dolarmış...

CPI üzerinden küresel bazda doların efnlasyonunu eklediğimizde bugünün 1137 dolarına yani 24.120tl ye denk geliyor.

Yani biz 2009'da Mehmet Şimşek Yönetiminde bugünün parası 24bin maaşı almışız... Bence artık Mehmet ŞİMŞEK tartışmaları ekseninde 22bin lirayı büyük bir para olarak görüp sayın ŞİMŞEK'in bunu vermeyeceğini irdelemek gereksizidir....


2ven
Aday Memur
05 Haziran 2023 13:34

Niye dolar hesabı yapıyorsun demeyin, biz hammadde üreticisi değiliz, yarımamül ithalatına mahkum olduğumuz için donumuza kadar herşeyin fiyatını dolar kuru belirliyor...


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 14:14

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


2ven
Aday Memur
05 Haziran 2023 14:52

Ben her zaman bu oy depolarından daha az alacağımızı düşünüyorum. Bir gün yeni bir hükümet gelirde geniş bir düzenleme yaparsa o ayrı.

wiseelit, 3 saat önce

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 16:28

Endişe edecek birsey yok. Kendisi alanında uzman.


merttan
Genel Müdür
05 Haziran 2023 16:36

https://twitter.com/_aliyalcin_/status/1665622713518415872?t=RCzmKlwJzYDnvNjnQjgWnw&s=19


ismetdai
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:43

Doların alım gücünün de azaldığını hesaba katmamışsın. 2010'daki 100 dolar bugünün 140 doları. Yani 24 değil 34 bin tlye denk geliyor.

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