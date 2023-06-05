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Editörler : enginkrtpalex 10


05 Haziran 2023 13:30
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hatırlattıkları

1-Fenerbahçe artık büyük takım değil sıradan bir anadolu takımıdır.

2-Arda Güler yıldız oyuncu değil sadece iyi bir oyuncudur.

3-Galatasaray futbolda her anlamda fenerbahçeden çok çok üst seviyededir

4-artık ezeli rakip diye bir durum kalmamıştır galatasaray zirvede tektir

5-Jesus büyük takım hocası değildir geçmişte de büyük maçlarda genellikle kaybetmiştir yada kazanamamıştır.

6-Fenerbahçenin transferleri transfer başarısı değil menajer aldatmacasıdır.

7-Ali Koç fenerbahçenin başarılı olmasını istememektedir.

8-Fenerbahçe bundan sonra ligde şampiyonluk göremeyecektir. (bu konuda iddialıyım)

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