3+1 Alt bölge tayini hakkında

Alt bölge tayini isteyeceğim (1 Ekim 2019 da göreve başlamıştım 15 kasım 2022 kadroya gectim)ben tayin dilekcemi 1 Ekimde vereyim dediğimde personeldekiler olmaz 15 kasım dedi daha önce böyle bi durum yaşayan oldu mu 4 yılın dolduğu tarih mi yoksa kadronun geldiği tarihten itibaren mi dilekce vermeliyiz

Alt bölge tayini isteyeceğim (1 Ekim 2019 da göreve başlamıştım 15 kasım 2022 kadroya gectim)ben tayin dilekcemi 1 Ekimde vereyim dediğimde personeldekiler olmaz 15 kasım dedi daha önce böyle bi durum yaşayan oldu mu 4 yılın dolduğu tarih mi yoksa kadronun geldiği tarihten itibaren mi dilekce vermeliyiz