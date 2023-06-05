Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 14:09
3+1 Alt bölge tayini hakkında
Alt bölge tayini isteyeceğim (1 Ekim 2019 da göreve başlamıştım 15 kasım 2022 kadroya gectim)ben tayin dilekcemi 1 Ekimde vereyim dediğimde personeldekiler olmaz 15 kasım dedi daha önce böyle bi durum yaşayan oldu mu 4 yılın dolduğu tarih mi yoksa kadronun geldiği tarihten itibaren mi dilekce vermeliyiz

Fturken
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 15:38

bende merak ediyorum ama pek bilen kimse yok bunu


Sglkckisi
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:09
Kimi diyor ki 4 yıl dolacak kimi diyor ki kadro başlangıç kimse bilmiyor net olarak
Fturken, 2 saat önce

bende merak ediyorum ama pek bilen kimse yok bunu

Toplam 2 mesaj

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