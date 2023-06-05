Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 14:19
Deprem Tazminatı Hk.

Arkadaşlar merhabalar,

06 Şubbat 10 Mayıs tarihleri arasında deprem bölgesinde çalışan biri kaç aylık tazminat alabiliyor. Şimdiden teşekkürler.


Denizyigit7621
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:09
Görevlendirme mi geldin gitti yıllık izin rapor ona göre şöyle hesaplaysyim

alone02
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:19

Hayır. Deprem bölgesinden başka ile tayin istedim.

Denizyigit7621, 1 saat önce
Görevlendirme mi geldin gitti yıllık izin rapor ona göre şöyle hesaplaysyim

Denizyigit7621
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:31
Rapor izin? Nereden nereye
alone02, 1 saat önce

Hayır. Deprem bölgesinden başka ile tayin istedim.


alone02
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:36

rapor izin yok

Denizyigit7621, 1 saat önce
Rapor izin? Nereden nereye

Denizyigit7621
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:38
Yaklaşık 6200
alone02, 1 saat önce

rapor izin yok


alone02
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:40

İlgin için teşekkür ederim sağol

Denizyigit7621, 58 dk. önce
Yaklaşık 6200
Toplam 6 mesaj

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