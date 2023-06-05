Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 14:21
A haberin zam haberi

https://www.ahaber.com.tr/galeri/ekonomi/memur-emekliye-zam-orani-netlesti-85-zam-kesinlesti-en-dusuk-22000-tl-odenecek-ek-artis-toplu-sozlesme-seyyanen-polis-ogretmen-hemsire-jandarma/6

Maaş artışı bir kısım yüzdelik bir kısım seyyanen olacak diyor.


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 14:24

yav şu bir işe yaramaz haber sitelerini bırakın artık ya


Karizmaunl
Aday Memur
05 Haziran 2023 14:27

Apolitik : Politik Olmayan

Asosyal : Sosyal Olmayan

Asimetrik : Simetrik Olmayan

Ahaber : Haber olmayan

Haber olmayan bir kanalı televizyon hafızasında tutmaya gerek yok. Silin gitsin.


gardiyan4255
Aday Memur
05 Haziran 2023 14:32
Mutemetlerde öyle diyor
Toplam 3 mesaj

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