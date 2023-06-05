Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 14:31

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?
En düşük memur maaşı 22 olacağı söylendi bu zam yapılırken nasıl bir yöntem izlenecek? Not: bordro ek ödeme diye bir kalem var. Bazı uzmanlar bu ek ödeme kısmına en düşük memur maaşından başlayarak kademeli artış öngörüyor.

Bu ankete 3 saat 4 dakikada, 26 kişi oy kullandı

En düşük memur maaşı 22 olacağı söylendi bu zam yapılırken nasıl bir yöntem izlenecek? Not: bordro ek ödeme diye bir kalem var. Bazı uzmanlar bu ek ödeme kısmına en düşük memur maaşından başlayarak kademeli artış öngörüyor.

Kumrukardelen
Memur
05 Haziran 2023 14:34

En mantıklı anket bu olmuş bence. Bordrodaki ek ödeme kısmına artışı kimse hesaba katmamıştı.


anladinsensonu
Şef
05 Haziran 2023 14:37

Herkese %20 yapılacak, 22.000 altında kalanlar 22.000 e tamamlanacak. Üsttekilere ek ödeme yok


satac123
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 14:40

Enflasyona bu kadar ince ayar çektiklerine göre seyyanen artı enflasyon farkı tarzında bir artış olacaktır.


Uzman-karacalı
Şef
05 Haziran 2023 15:09

https://www.ahaber.com.tr/galeri/ekonomi/memur-emekliye-zam-orani-netlesti-85-zam-kesinlesti-en-dusuk-22000-tl-odenecek-ek-artis-toplu-sozlesme-seyyanen-polis-ogretmen-hemsire-jandarma/6

Burda tüm memurlara hem yüzdelik hem de seyyanen geleceği söyleniyor. Büyük ihtimalle 3200 taban artışı artı yüzde 45 zam gelir.


Asts-sungur
Memur
05 Haziran 2023 15:12

Ek ödeme artışının emekliliğe hiçbir faydası yok. Bu olursa memur hayatının kazığını yemiş olur.


Mühendis3355
Memur
05 Haziran 2023 15:25

Sendikadan aldığım duyumu göre, temmuzda memurlara sadece yüzde 20 zam yapılacakmış, Mehmet Şimşek sıkı politika uygulayacakmış, işçilerle olan fark ise 2-3 yil icerisinde her 6 aylık dönemde ortalama yüzde 5 işçiye göre daha fazla zam yapılarak memurların mağduriyetleri giderilecekmis, bilgi ve duyum sağlam kaynaktan maalesef:((


tegmen-kayzer
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:31

Islak rüya görmüşsün trol. Her yerde aynı şeyi yazmışsın. Sitenin yeni trolü sensin sanırım.

Mühendis3355, 2 saat önce

Sendikadan aldığım duyumu göre, temmuzda memurlara sadece yüzde 20 zam yapılacakmış, Mehmet Şimşek sıkı politika uygulayacakmış, işçilerle olan fark ise 2-3 yil icerisinde her 6 aylık dönemde ortalama yüzde 5 işçiye göre daha fazla zam yapılarak memurların mağduriyetleri giderilecekmis, bilgi ve duyum sağlam kaynaktan maalesef:((


tegmen-kayzer
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:33

Bana göre en adil zam herkese yüzde 85 zam yapılmasıdır. Fakat yapacaklarını sanmıyorum. Görünen o ki 6800 TL taban aylığı 12 bin liraya yükseltip üstüne yüzde 30 zam verecekler.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 15:39

Arkadaşlar sayın cumhurbaşkanımız taban maaşları yükseltecez demişti. Sayın cumhurbaşkanının sözü yeter zaten. 6800 TL olan taban maaş yukarı çekilecek ve üstüne yüzdelik zam yapılacak. İşçileri kıstas alacağı için büyük ihtimalle 3200 artı yüzde 45 zam olacak.


alperen2300
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:47
Seni yanlış bilgilendirmişler. Benim duyumumda 7000 bin taban maaş yüzde 40 ve bayramlarda 5 bin ikramiye
Mühendis3355, 2 saat önce

Sendikadan aldığım duyumu göre, temmuzda memurlara sadece yüzde 20 zam yapılacakmış, Mehmet Şimşek sıkı politika uygulayacakmış, işçilerle olan fark ise 2-3 yil icerisinde her 6 aylık dönemde ortalama yüzde 5 işçiye göre daha fazla zam yapılarak memurların mağduriyetleri giderilecekmis, bilgi ve duyum sağlam kaynaktan maalesef:((


Uzman-karacalı
Şef
05 Haziran 2023 15:51

Ben yetkili sendikanın okul temsilcisiyim ve sürekli il yönetimi ile görüşüyorum. Genel merkezden aldıkları bilgiler 6800 liralık taban aylığın yükseltilip üstüne yüzdelik zam verilmesi yönünde.

Sen burda trollük yaparak o kıt aklınla sendikayı karalamaya çalışıyorsun.

Mühendis3355, 2 saat önce

Sendikadan aldığım duyumu göre, temmuzda memurlara sadece yüzde 20 zam yapılacakmış, Mehmet Şimşek sıkı politika uygulayacakmış, işçilerle olan fark ise 2-3 yil icerisinde her 6 aylık dönemde ortalama yüzde 5 işçiye göre daha fazla zam yapılarak memurların mağduriyetleri giderilecekmis, bilgi ve duyum sağlam kaynaktan maalesef:((


Anuşirvann
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 15:58

Şimdilik görünen en kuvvetli ihtimal 6800 lira taban maaşa seyyanen artış yapılıp bunun üstüne yüzdelik zam vermeleridir. Bu 3200 + %45 de olabilir 5200 + %30 da olabilir.

Fakat şu ihtimal az da olsa var. Önce bütün maaşlara yüzde 20 veya 25 gibi zam yapılıp daha sonra en düşük memur maaşı 22 bine gelecek şekilde bordrodaki ek ödeme kısmına artış yapabilirler. Tabi maaşlar yükseldikçe ek ödeme artışı da biraz düşer. Fakat hiçbir zaman 15 bin altı maaşların eşitlenme durumu olmaz. Tabi bu senaryo memurlar için en kötü senaryo. El ödeme artışının emekliliğe zerre katkısı yok.


Karizmaunl
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:03

Taban aylıklar 15.200 TL seviyesine çıkartılır. Buda 8400 TL seyyanen zam demektir. Üzerine %45 (Toplu Sözleşme zammı + Enflasyon Farkı + Refah Payı) oransal zam yapılır.


Mühendis3355
Memur
05 Haziran 2023 17:11

Sendikadan aldığım duyum hükümete çok yakın kaynaktan, maalesef dost acı söyler, hayatı hulyalarla yaşamayın, kafaniniza göre rakam uydurmayin, taban maaşa zam falan olmayacak, 15 temmuzda yüzde 20 zam yapılacak, sonraki 6 sar aylık dönemlerde ise sürekli işçi maaşlarına yüzde 5 lik yaklastirma olacak, zaten bugünkü enflasyon açıklamasından da durumu çok net anlayabilirsiniz


Kumrukardelen
Memur
05 Haziran 2023 17:23

Bana göre de büyük ihtimalle taban maaş artışı artı yüzdelik zam gelecek.


Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 17:24

40 katır mı 40 satır mı. İşçilere hazinenin anahtarını teslim et memurlara çay kaşığıyla taksim et.

İlkokul mezunu olmak vardı anasını satayım. Malum partiye zamanında üye olsaymışım şimdi ağaydım ben

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