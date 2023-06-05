subay,astsubay,uzman arkadaslar

Ben lise mezunu 20 yaşında, esnaf bir Türk genciyim. Okul yıllarım özel kurumlarda geçti. Şayet gözünüzü yanıltmasın ben askerlik şuurunu 5 yaşında kazandım. Oyuncak tabancamı çocukluk yıllarımda yastığın arasına sıkıştırıp uyurdum. Lise 1 yıllarında 3 ayda 40kg verdim. obeziteden kurtuldum. Boks,Kickboks, muay thai sporlarında lisans aldım. Hocalarımdan yeteri ilgi ve alakayı göstermeyince hep limitlerimin bir üstüne çıktım. Bunun sonucu hep overtraning olup sakatlandım. En son ön çapraz bağlarımı kendi kendime kopardım ve ameliyat geçirdim. 18 yaşında geçirdiğim bu ameliyat benim MSÜ hayallerimi yıktı. 19 yaşına kadar toparlayamadım. Şuan güncel yaşım 20. Toptan İmalat şahıs şirketim var. Yüksek ihtimalle gelecekte bu meslekte askeriyenin aldığı maaşın 4-5 katını kazanacağım. Ama bunların kıymeti benim gözümde yok. Ben orduda aktif rol almak istiyorum. Ama şunu bilmiyorum, ordu beni istiyor mu? Biz Atatürkçü, Milliyetçi Türk gençliği gün geçtikçe eriyor. Milli duygularımız kademeli olarak azaltılıyor, ülkü değerleri kaybettiriliyor. Bu konudada başarılılar ki Türk gençleri artık vatanına dönmemek üzere gitmek istiyorlar. Milli şuurların kaybedildiği Türkiye'de aşırıcı olmayan, imkanları el veren bir Türk gencinin yapabiliyor ise aktif olarak orduda görev alması gerekiyor. İşgal altındayız. Bu işgal silah mermiyle değil , milli görüşler ve din üzerinden bir işgal. FETÖ'den çok daha büyük bir tehlike bizi bekliyor. Bedelli askerliğimi bozmak istiyorum. Devlet lise mezunu bir gence (20) subaylık veya astsubaylık tanır mı? Kendini kanıtlar ise bunu başarmasına izin verebilir mi? Hulusi Akar'ın bir kaç söylemi var lakin anlayamadım komutanım. Bana yardımcı olursanız sevinirim, sadece bir cevap bekliyorum yazmadığım yer kalmadı teşekkürler TERSBAYRAK

Ben lise mezunu 20 yaşında, esnaf bir Türk genciyim. Okul yıllarım özel kurumlarda geçti. Şayet gözünüzü yanıltmasın ben askerlik şuurunu 5 yaşında kazandım. Oyuncak tabancamı çocukluk yıllarımda yastığın arasına sıkıştırıp uyurdum. Lise 1 yıllarında 3 ayda 40kg verdim. obeziteden kurtuldum. Boks,Kickboks, muay thai sporlarında lisans aldım. Hocalarımdan yeteri ilgi ve alakayı göstermeyince hep limitlerimin bir üstüne çıktım. Bunun sonucu hep overtraning olup sakatlandım. En son ön çapraz bağlarımı kendi kendime kopardım ve ameliyat geçirdim. 18 yaşında geçirdiğim bu ameliyat benim MSÜ hayallerimi yıktı. 19 yaşına kadar toparlayamadım. Şuan güncel yaşım 20. Toptan İmalat şahıs şirketim var. Yüksek ihtimalle gelecekte bu meslekte askeriyenin aldığı maaşın 4-5 katını kazanacağım. Ama bunların kıymeti benim gözümde yok. Ben orduda aktif rol almak istiyorum. Ama şunu bilmiyorum, ordu beni istiyor mu? Biz Atatürkçü, Milliyetçi Türk gençliği gün geçtikçe eriyor. Milli duygularımız kademeli olarak azaltılıyor, ülkü değerleri kaybettiriliyor. Bu konudada başarılılar ki Türk gençleri artık vatanına dönmemek üzere gitmek istiyorlar. Milli şuurların kaybedildiği Türkiye'de aşırıcı olmayan, imkanları el veren bir Türk gencinin yapabiliyor ise aktif olarak orduda görev alması gerekiyor. İşgal altındayız. Bu işgal silah mermiyle değil , milli görüşler ve din üzerinden bir işgal. FETÖ'den çok daha büyük bir tehlike bizi bekliyor. Bedelli askerliğimi bozmak istiyorum. Devlet lise mezunu bir gence (20) subaylık veya astsubaylık tanır mı? Kendini kanıtlar ise bunu başarmasına izin verebilir mi? Hulusi Akar'ın bir kaç söylemi var lakin anlayamadım komutanım. Bana yardımcı olursanız sevinirim, sadece bir cevap bekliyorum yazmadığım yer kalmadı teşekkürler TERSBAYRAK