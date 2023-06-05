Beyinler yanma noktasında

Arkadaşlar malumunuz bugün enflasyon oranları açıklandı lakin birçok haber sitesi memur zammı netleşti başlığı ile yüzde 15-20 lerden haber yapmaya başlamış. Ya bunlar beyin olarak iflas etmişler ya da bizim aklımızla alay ediliyor. Yahu şuanda konuşulması ve anlaşılması gereken tek bir konu var oda en düşük memur maaşı 22000 olarak belirtildi ve bu rakam üzerinden seyyanen+oransal mı yoksa tamamen oransal bir zammı bunun netleşmesi gerekiyor. Şuanda bizim orda teyyare selam söyle o yare havasında twit atan malum sendika başkanı umarım görüşmeler talep edip Yeni bakandan 22000 maaş artış oranının tüm kesimlere adil yansıtılması ve bunun yanı sıra ek kazanımlar elde etmeye çalışması elzemdir. Bu yazıyı okuyan yetkili malum senin yönetici veya sorumlusu varsa bilgisi olan yazabilir ise çok iyi olur son durum nedir ? Akıl var beyin var izan var 3 temmuz tarihini beklemeye gerek yok çünkü enflasyon oranları haricinde zam oranı olacak ve bu netleşti hemen nasıl bir yol izlenecek buna çare olunması gerekiyor. 3 temmuzu bekleyip saçma oranlar ile zam kıyaslaması yapılarak memur hayattan soğutulmaz inşaallah. Kafayı yememek elde değil gerçekten Allah herkesin yardımcısı olsun.