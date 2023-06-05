Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 14:59
Aşağıdaki taban puanlar 2022 yılına mı ait?

https://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiC64WuhKz_AhXTR_EDHRxTDAYQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.memurlar.net%2Fcommon%2Fnews%2Fdocuments%2F393420%2Fil-disi-istege-bagli.xlsx&usg=AOvVaw17IF93N1WErbdsnfdtoGmD

Yukarıdaki linkte il dışı isteğe bağlı yer değiştirme taban puanları var, bütün iller hangi okul kaç puan bilgileri yer alıyor. Googleda 2022 için arama yaptığımda çıkan link... ancak dosyada 2022 ifadesi yok, daha doğrusu dosyada 2022 ifadesini göremedim. Bunlar 2022 puanları mı acaba?


235U
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 16:53

Üzgünüm hocam. Tayinlerde taban puanların açıklanması çook eskilerde kaldı. Yıllardır yapılmıyor. Hatta ilk atamalardaki puanlar dahi yayınlanmıyor artık. Ayrıca paylaştığınız word dosyasına baktım içerik oluşturma tarihi 2013 yılı görünüyor. yani sandığınızdan çok daha eski bir dosya. Üstelik puanlara bakarsanız zaten şu yıllar için gerçek olamayacak kadar düşükler.

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