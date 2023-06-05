Temmuz Zamlı Maaşları Neleri Değiştirecek?

O zaman sen de medya gibi memur maaşına yapılan zam ile piyasa analizi yapma. Zaten memur açlık sınırında . Büro işçisine yapılan %300 zammın nelere sebep olduğunu yaz ki Tüm Türkiye halkı görsün öğrensin anlasın. Büro işçisine gereksiz %300 zam yapilmasaydı bugün burada bunu konuşuyor olmazdık. Bizler Ocakta %30 yapıldı. Büro işçisine de dolaylı olarak asgari ücret 8500 olunca Ocakta zam yapıldı. Hersey dengeli giderken birden 15.000+%45 oldu.

Şimdi hükumet bu fazla zammı telefi etmeye çalışıyor. Esas asgari ücrete gelecek olan zam tüm piyasası etkiler.

Hükümet büro işçisine sadece %30 verseydi memura da bu kadar vermek zorunda kalmayacak, memur da birsey demeyecektı. Tüm memurlar bu haksız duruma itiraz ett. Kamuda aynı işi yapan arasında %200- %300arasi fark elbette anormal.

Senin de bu anormalligi anlatman lazım. Memura yapılacak olan zammı değil. O yüzden sen memur olamazsın. İnanmam.