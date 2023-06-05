Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 14:59
Temmuz Zamlı Maaşları Neleri Değiştirecek?

Son haftalarda sürekli dillendirilen ve büyük bir beklentiye sebep olan Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin olacak olması belli bir refah düzeyini arttırmıycak. Zaten bu söylentiden sonra ürün fiyatları sürekli yükseliş halinde, şuan 8000-9000 bin olan kiralar Temmuz sonrası 15 bin seviyesine yükselecek bu ülkede memura zam demek herşeye zam demek bunu bile bile sanki Temmuzda alım gücü yükselecek gibi sevinenler var.


turkeli1048
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:06

Sen ve senin gibi düşünenler malvarlığınızı ve maaşınızın artan kısımlarını biz geçinemeyenlerle paylaşırsa bu enflasyon sorunu ortadan kalkar. Bu fedakarlığınızı yönetime hemen bildirebilirsiniz.


civciv kız
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 15:14

yazdıklarımdan bunumu çıkarttınız yani.

turkeli1048, 2 saat önce

Sen ve senin gibi düşünenler malvarlığınızı ve maaşınızın artan kısımlarını biz geçinemeyenlerle paylaşırsa bu enflasyon sorunu ortadan kalkar. Bu fedakarlığınızı yönetime hemen bildirebilirsiniz.


Uranüslü
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:22
Google'a "okuduğunu anlamayan memur" yaz kullanıcı adın çıkıyor.
turkeli1048, 2 saat önce

Sen ve senin gibi düşünenler malvarlığınızı ve maaşınızın artan kısımlarını biz geçinemeyenlerle paylaşırsa bu enflasyon sorunu ortadan kalkar. Bu fedakarlığınızı yönetime hemen bildirebilirsiniz.


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:38

emre atlı arkadaştan alıntı

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 16:01

Bu civcivi dikkate almayın. Kendisi taşerondan geçen büro işçisi. Kendilerine yapılan %300 zammı örtbas etmek için algı yaratıyor. Sanki memura zam gelince hersey artacak gibi.


dostar
Memur
05 Haziran 2023 16:03

BİMDEN fazladan ayran alabılmeyı degıstırecek


payitaht26
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 16:15

: )))))

asillord, 2 saat önce

Bu civcivi dikkate almayın. Kendisi taşerondan geçen büro işçisi. Kendilerine yapılan %300 zammı örtbas etmek için algı yaratıyor. Sanki memura zam gelince hersey artacak gibi.


civciv kız
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 16:16

ne alaka şef kadrosunda görevliyim taşeron falan derken ufak at da kediler yesin.

asillord, 2 saat önce

Bu civcivi dikkate almayın. Kendisi taşerondan geçen büro işçisi. Kendilerine yapılan %300 zammı örtbas etmek için algı yaratıyor. Sanki memura zam gelince hersey artacak gibi.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 16:24

O zaman sen de medya gibi memur maaşına yapılan zam ile piyasa analizi yapma. Zaten memur açlık sınırında . Büro işçisine yapılan %300 zammın nelere sebep olduğunu yaz ki Tüm Türkiye halkı görsün öğrensin anlasın. Büro işçisine gereksiz %300 zam yapilmasaydı bugün burada bunu konuşuyor olmazdık. Bizler Ocakta %30 yapıldı. Büro işçisine de dolaylı olarak asgari ücret 8500 olunca Ocakta zam yapıldı. Hersey dengeli giderken birden 15.000+%45 oldu.

Şimdi hükumet bu fazla zammı telefi etmeye çalışıyor. Esas asgari ücrete gelecek olan zam tüm piyasası etkiler.

Hükümet büro işçisine sadece %30 verseydi memura da bu kadar vermek zorunda kalmayacak, memur da birsey demeyecektı. Tüm memurlar bu haksız duruma itiraz ett. Kamuda aynı işi yapan arasında %200- %300arasi fark elbette anormal.

Senin de bu anormalligi anlatman lazım. Memura yapılacak olan zammı değil. O yüzden sen memur olamazsın. İnanmam.

civciv kız, 1 saat önce

ne alaka şef kadrosunda görevliyim taşeron falan derken ufak at da kediler yesin.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 16:26

Civciv varken niye kediye atayım ki. ;D

civciv kız, 1 saat önce

ne alaka şef kadrosunda görevliyim taşeron falan derken ufak at da kediler yesin.


eem94
Şef
05 Haziran 2023 16:39

Asgari ücret eğer 13-14 bin seviyesinde olursa arkadaşın dediği gibi bizim alım gücümüzde artış olmaz. Herkes sevindi en düşük memur 22 olacak diye ama umarım dediğim gibi olmaz.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 16:40

Anladım sen büro işçisi temizlik şefisin. Uğraşma memur ile, medyaya hizmet etme.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 16:41

Bu durum %300 zam alan büro işçisi için de geçerli. Sorun yok. Memura gereken zammı bir yapsınlar hele.

eem94, 57 dk. önce

Asgari ücret eğer 13-14 bin seviyesinde olursa arkadaşın dediği gibi bizim alım gücümüzde artış olmaz. Herkes sevindi en düşük memur 22 olacak diye ama umarım dediğim gibi olmaz.

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