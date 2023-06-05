Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 15:01
Görevlendirme süreci

İlk kez bu yıl atama ile kadrom ilçe milli eğitime düştü ve bir okula görevlendirmem yapıldı . Görevlendirme konusunda pek bir bilgim yok açıkçası . Haziranda karneleri dağıttığımız gibi bu okuldaki görevim bitmiş mi olacak? Görevden ayrılış yazısı mı yazılması lazım.? Süreci bilmiyorum.

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