Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 15:06
Vergi indirimi
%95 engelli olan ne kadar vergi indirimden faydalanır

darkkinght
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:24

vergi indiriminden asgari ücrete kadar olan kısım geçerli değil bilginize yani 10bin maaş alıyorsan 1500 TL lik kısım için vergi indirimi alırsınız bilginize

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